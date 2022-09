At yarışında jokey attan düştü, sazlıklar arasında kaybolan at saatler sonra bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 23'üncüsü yapılan Geleneksel Rahvan At Yarışları esnasında son düzlüğe girerken virajda savrulan bir yarış atı, jokeyini düşürdü.

Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Soğla bölgesindeki yarış pistinde rahvan at yarışları müsabakaları düzenlendi. Farklı illerden Beyşehir'e gelen yarışçıların katıldığı ve büyük bir çekişmeye sahne olan yarışlarda, baş, baş altı, büyük ve küçük orta, deste, 4'lü, 3'lü ve 2'li tay, ithal A ve B ile Arap ve İngiliz atları kategorilerinde yarışlar yapıldı. Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren isimlere kupa ve para ödülleri yarışlara katılan protokol tarafından verildi. Yarışlar esnasında, yarışa Konya Tuzlukçu'dan katılan Murat Altunel'in sahibi olduğu ve jokeyliğini yaptığı "Artro Ahmet" adlı İngiliz yarış atı, son düzlüğe girerken virajı alamayarak pistten çıktı. Jokeyinin yere düşerek yaralanmasına ve hastaneye kaldırılmasına yol açan yarış atı, Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlıklar arasına girerek kayboldu. Yarış atının pistten çıktığı anlarda, yarışları anlatan görevli de, "At sahadan çıktı ve düştü, ambulans gönderin" anonsu yaparak yardım istedi. Sazlıklar arasında aranan ancak uzun süre bulunamayan yarış atının yerinin tespiti için adrese polis ve jandarma, belediye ekipleri geldi. Sazlıkların kenarından kaldırılan jandarmaya ait dronla havadan yapılan arama tarama esnasında yeri tespit edilen yarış atını gölden çıkarmak kolay olmadı. Boy çizmesi giyerek sazlıklar arasında ve suda yeri tespit edilen yarış atına doğru ilerleyen görevliler, atın uzaklaşması üzerine Beyşehirli balıkçılardan da yardım istendi. Kıyıya gelen bir balıkçı teknesinin yarış atına yaklaşmasıyla içerisindekilerin başına kement atarak yakaladığı at, daha sonra kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edilen jokey Murat Altunel, gazetecilere, daha önce başına yarışlarda böyle bir olay gelmediğini anlatırken, "Kayışı kopunca virajda savrulduk. Başımıza böyle bir şey daha önce gelmemişti" diye konuştu. Yarışta ikinci sırada devam ederken talihsiz bir kaza geçirerek yarış dışı kaldığını anlatan ve elinde hafif bir bere dışında bir sağlık problemi olmadığını da belirten Altunel, "Emeği geçen jandarma, polis, belediye, balıkçılardan herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlar suyun içine girdi, bir tekneci de yardımcı olunca hep beraber çıkardık. Atta bir sıkıntı yok, artık Tuzlukçu'ya gidiyoruz" diye konuştu.

Yarışta birincilik kupasının sahibi olan Tuzlukçu bölgesinden yarışlara katılan Özen Şahin de, yeğeninin yaşadığı talihsiz kaza sebebiyle birincilik sevincini yaşayamadığını belirterek, "Yarıştığımız kategoride ben birinci oldum ama birincilik sevincini yaşayamadım. At kaza geçirdi. Allah tekrarını göstermesin bir daha. Çok uğraştık. Arkadaşlar çok yardımcı oldu, jandarma, polis, belediye, balıkçılar, çevre halkı Allah hepsinden razı olsun. Çok memnun kaldık bu yardımseverliklerinden" ifadelerine yer verdi.

(Ali Rıza Önses - İHA)