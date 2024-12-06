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Asuman Erdoğan Beypazarı'nda Ziyaretler Gerçekleştirdi

Asuman Erdoğan Beypazarı'nda Ziyaretler Gerçekleştirdi
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AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek, ilçe başkanlarıyla görüştü, özel rehabilitasyon merkezini ziyaret etti ve engelli bireyleri de evlerinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Ak Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Halil Etili ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Hancızadeoğlu ile görüştü.

Daha sonra özel rehabilitasyon merkezine giden Erdoğan ve beraberindekiler, buradaki öğrencilerle sohbet etti.

Erdoğan, ardından engelli bir kişiyi de evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Milletvekili Erdoğan, ilçedeki muhtarlarla da bir araya geldi, muhtarlar derneği başkanı Kazım Uysal ile diğer muhtarların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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