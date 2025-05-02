Astronot Tuva Cihangir Atasever: KKTC Teknoloji Geliştiren Bir Ada Olacak

Astronot Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST ile ekilecek tohumlar sayesinde KKTC'nin teknoloji geliştirilen bir ada haline dönüşebileceğini belirterek, "KKTC sadece turizm ve doğal güzellikleriyle değil, teknoloji geliştirme yetkinlikleriyle de öne çıkacak." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Atasever, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar gerçekleştirdikleri birçok etkinlikte Türk gençleriyle buluşarak, bilim misyonlarını anlatma imkanı yakaladıklarını söyledi.

Söz konusu imkanı bu kez TEKNOFEST ile KKTC'ye taşıdıklarını vurgulayan Atasever, Türkiye'de olduğu gibi burada da insanlarda aynı heyecanı görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Atasever, ilk gün yağışlı havaya rağmen TEKNOFEST KKTC'nin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Ada teknoloji merkezine dönüşebilir

Atasever, KKTC'li vatandaşların "Uzay Bilim Misyonu"na da yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, burada etkileşimde bulundukları çocuk ve gençlerin ileride uzay teknolojileri alanında kariyer sahibi olacağına inandığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açılış konuşmalarına atıfta bulunan Atasever, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'in KKTC'de ekeceği tohumlarla burasının teknoloji geliştirilen bir ada haline dönüşme ihtimali var. KKTC sadece turizm ve doğal güzellikleriyle değil, teknoloji geliştirme yetkinlikleriyle de öne çıkacak. Böyle bir dönüşüme katkı verebilen bir Türk vatandaşı olmak da benim için muazzam bir mutluluk. Umut ediyorum ki bugün uzay çalışmalarımızdan bahsettiğimiz genç arkadaşlarımız adanın potansiyelini gün yüzüne çıkaracak ve yaşam standardı çok daha yüksek bir ortam oluşturacaklar."

"Gayemiz Türkiye'den çıkan astronotların sayısının artması"

Atasever, 8 Haziran 2024'te yörünge altı araştırma uçuşu kapsamında uzaya çıkarak çeşitli deneyler yapmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini hatırlattı.

Görev sonrası Türkiye'nin çeşitli şehirlerine giderek gençlere uzay misyonlarını anlattıklarını belirten Atasever, "Oldukça yoğun ve heyecanlı 1 yıl oldu. Gerçekleştirdiğimiz ve gelecekte gerçekleştirmeye devam edeceğimiz tüm çabaların temel gayesi, Türkiye'den çıkan astronotların sayısının artması." diye konuştu.