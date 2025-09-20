Haberler

Astım ve Tansiyon Hastası, Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Astım ve Tansiyon Hastası, Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir astım ve tansiyon hastası, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın güvenli bir şekilde Tatvan Devlet Hastanesi'nden Etlik Şehir Hastanesi'ne taşındığını açıkladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde astım ve tansiyon hastası, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlanan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Astım ve hipertansiyon tanısı konulan hasta, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bunun üzerine Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, hastanın sevkinin güvenli ve başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Eski Göztepeli Romulo, Bundesliga'da da atmaya devam ediyor

Yine attı! Eski Göztepeli, Bundesliga'da da boş durmuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor

Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.