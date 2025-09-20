Bitlis'in Tatvan ilçesinde astım ve tansiyon hastası, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlanan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Astım ve hipertansiyon tanısı konulan hasta, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bunun üzerine Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, hastanın sevkinin güvenli ve başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.