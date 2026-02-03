"ASSAN Group" soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada, 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddiamede, Milli Savunma Bakanlığı, Makine Kimya Endüstrisi (MKE), TÜBİTAK Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) "suçtan zarar gören" olarak yer alırken 13 şirketin ise "malen sorumlu" olduğu belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Mesut Ateş, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Emin Öner hakkındaki tespitler yer aldı.

Şüpheli Avcı'nın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde muvazzaf subay olarak Namlulu Silah Sistemleri ve Mühimmat Şube Müdürü olarak Ağustos 2024'e kadar görev yaptığı anlatılan iddianamede, şüphelinin emekli olduktan kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanlığına çeşitli proje teklifleri sunan Assan Group bünyesinde danışman sıfatıyla işe başladığı aktarıldı.

İddianamede, MKE tarafından dosyaya gönderilen raporda da yer aldı.

Rapora göre, Avcı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığında şube müdürlüğü ve proje subaylığı yaptığı dönemde muhtelif projelerde çalıştığı aktarılarak, bu çalışmalar sırasında Avcı'nın, özellikle geliştirme aşamasında bulunan ve Barut Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde üretilen 155 mm Modüler Barut Sistemi geliştirme ve üretim döneminde görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Avcı'nın bu görüşmelerde üretim hatlarını detaylı olarak gezmeye yönelik talepleri olduğu, bunlarla ilgili bilgileri temin etmeye çalıştığı belirtilen raporda, yine o dönem söz konusu fabrikaları tek başına ziyaret etmeye çalışan şüphelinin detaylı bilgi konusunda ısrarcı olduğu, emekli olmasına yakın bir dönemde ise Barut Fabrikası Müdürlüğünü 2 kere tek başına ziyaret ettiği kaydedildi.

Raporda, fabrika müdürüyle odasında görüşmeler yaparak şifahi bilgiler alan şüphelinin müdürün yerinde olmadığı bir gün yine fabrikayı usule riayet etmeksizin tek başına ziyaret ettiği, personelle görüştüğü, bu durumun personel tarafından tutanak altına alındığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Avcı'nın 5 Eylül 2025'te gözaltına alındığı, evinde yapılan aramada ele geçirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait tutanakta Assan Group şirketinin komutanlığa çeşitli mühimmatlar için verdiği fiyat tekliflerinin yer aldığı belirtildi.

"MKE'ye ait dokümanların izinsiz çıkarılması gizliliği ihlaldir"

İddianamede, MKE'de 25 yıl görev yapan şüpheli Mesut Ateş'in 29 Temmuz 2024'te emekli olduğu, 1 Ekim 2024'ten itibaren Assan Group bünyesinde yer alan şirketlerde çalıştığı anlatıldı.

MKE tarafından savcılığa gönderilen ve iddianamede yer alan raporda, Ateş'in Assan Group bünyesinde çalışırken MKE Kalite Müdürlüğü Test Atölyesi çalışanı N.S'den "Duyarlılık Patlatma Yapılan Cihazın" resmini talep ettiği, N.S'nin bunu reddettiği ve bunun hakkında tutanak tuttuğu aktarıldı.

İddianamede Ateş'in 5 Eylül 2025'te gözaltına alındığı, evinde yapılan aramada MKE'ye ait evrakların ele geçirildiği, yine cep telefonunda yapılan incelemelerde de çok sayıda mühimmata ait teknik resim ve çizimlerin bulunduğu belgeler yer aldığı kaydedildi.

MKE'den bu evrakların değerlendirilmesine ilişkin gönderilen raporda ise bu dokümanların MKE'nin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunduğu, kendi izinleri olmadan şirket dışına çıkarılmaması gereken dokümanlar olduğu belirtildi.

Raporda, "AR-GE üretim veya kalite süreçlerinde oluşturulan, şirketimiz için gizlilik ihtiva eden söz konusu dokümanların şirket dışına izinsiz çıkarılmasının ve kullanımının, sermayesinin yüzde 100'ü hazineye ait olan şirketimizin gizliliğini ihlal ederek haksız rekabete yol açabileceği, bunun sonucunda da şirketimizin ve kamunun zarara uğrayabileceği kanaatine varılmıştır." denildi.

"Devletin güvenliğine ilişkin belgeler" suçu

İddianamede, şüpheli Gürcan Okumuş'un 24 Aralık 2018 ve 2 Ocak 2024 arasında TÜBİTAK SAGE Müdürü olarak görev yaptığı ve bu sürede ROKETSAN Yönetim Kurulu üyesi olduğu dile getirilerek, şüphelinin TÜBİTAK SAGE'de görev yaptığı süre boyunca yürütülen gizlilik dereceli birçok kritik projenin bilgilerine sahip olduğu, görevden ayrıldıktan sonra ise Assan Group bünyesinde yer alan şirketlerin genel müdürlük görevini üstlendiği ifade edildi.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemeler sonucu düzenlenen raporda ise Okumuş'un telefonunda TÜBİTAK Başkanlığına ait çok sayda gizlilik içeren teknik çizim ve resimler ile gizli belgelerin bulunduğu belirtildi.

Okumuş'un kullandığı cep telefonu ile el konulan materyaller açısından incelemelerin devam ettiği anlatılan iddianamede, şüphelinin devlet kuruluşu olan ve gizlilik ihtiva eden, devletin güvenliğine ilişkin evrak ve çalışmaların bulunduğu MKE ve TÜBİTAK Başkanlığına ait belge ve çalışmaları kısmen veya tamamen tahsis olundukları yerden alarak "devletin güvenliğine ilişkin belgeler" suçunu işlediği aktarıldı.

Assan Group sahibi Emin Öner'in kurucu olduğu ASTECH Havacılık ve Savunma Sanayi AŞ bünyesinde iddia edilen şüpheler üzerine alınan bilirkişi raporu da iddianame de yer aldı.

Raporda, TÜBİTAK SAGE ve ASTECH tarafından geliştirilen bazı mühimmatlarda benzerlik olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Sayhan'ın gelir getirici faaliyetleri ile bankacılık ve mal varlıkları arasında uyumsuzluk

İddianamede, şüpheli İsmet Sayhan'ın MKE bünyesinde 8 Mayıs-3 Eylül 2024 arasında hukuk direktörü, sonrasında aynı yıl 10 Aralık'a kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptığı aktarıldı.

Şüpheliye ilişkin MKE tarafından gönderilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bu görevleri süresince şirketimizin tüm gizli bilgilerine, ticari sırlarına ve stratejik planlarına, bunların yanı sıra Assan firmasıyla yaşanan sözleşmesel ihtilafın başladığı süreçte firmayla yaşanan uyuşmazlığa dair tüm bilgilere vakıf olmuştur. Avukat İsmet Sayhan'ın şirketimiz uhdesinde görev yaptığı 8 Mayıs 2024-10 Aralık 2024 arasında 700 bin kilogram şekillendirilmiş Katı TNT sözleşmesinin feshine ilişkin süreci hem Yönetim Kurulu Başkanı hem de hukuk direktörü olarak bizzat yürütmüştür. Ayrıca 2 yıldır Assan firmasından ürün tedarik edilemediğinden Assan firmasıyla yapılan görüşmelere (Eylül 2024'te) MKE'nin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile bizzat katılmıştır."

MASAK raporunda da şüphe Sayhan'ın her ne kadar gelir getirici faaliyetleri göz önünde bulundurulsa da "banka hesaplarına yüklü miktarda kaynağı belirsiz paralar yatırılması, kızı adına lüks araç satın alınması, aracı kuruluşlar nezdindeki hesaplarında yaklaşık 26 milyon lira tutarında portföy bakiyesinin bulunması ve YAPITEK adında şirkete yaklaşık 16 milyon lira tutarında para transferleri yapması" birlikte değerlendirildiğinde, Sayhan'ın gelir getirici faaliyetleri ile bankacılık ve mal varlıkları arasında bir uyumsuzluk bulunduğu kaydedildi.

Emin Öner'in FETÖ ile irtibatı

İddianamede, şüpheli Emin Öner'in kendisine ait Assan İş Makineleri LTD. ŞTİ. adına kayıtlı numara üzerinden yapılan incelemede terör örgütü FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Öner'e ait ankesör/büfe analiz raporu sorgulamasında, şirketlerinin adına kayıtlı telefon hatları üzerinden örgütün mahrem hizmetlerinde kullanılan operasyonel hatlar ile 2 ardışık aranma kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarda, şüpheliye ait firmanın yetkililerinin FETÖ ile irtibatlı olduğu bilgisi aktarıldı.

İddianamede, Öner'e ait cep telefonu numarasının HTS analizinde hakkında aynı suç kapsamında kayıt olan toplamda 113 farklı kişi ve 22 ByLock kullanıcısı ile 2025'e kadar süren irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Öner'e ve firmalarına ait MASAK'tan gönderilen raporlarda, haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu"ndan kaydı bulunan kişilerle yoğun para transferlerinin bulunduğu belirtilerek, şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önceden alınan 2 kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı, mevcut soruşturma dosyası gönderilen Öner'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yer alarak örgüt mensubu olduğu anlatıldı.

İddianamede Öner'in Assan Group'a bağlı şirketlerin ortağı ve yöneticisi olduğu, lehine mahiyette ticari alanını genişletmek maksadıyla devletin güvenliğine ilişkin belgelerin temini açısından esas şüpheli konumunda olduğu ifade edildi.

İddianamede, diğer şüpheliler yönünden elde edilen delillerin şüpheli açısından da birincil mahiyette delil niteliği taşıyan belgeler olduğu aktarılarak, Öner'in kurduğu organizasyon çerçevesinde, MKE, TÜBİTAK Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarında ülke güvenliği açısından hayati projelerde yer alan kamu personelini Assan Group bünyesinde istihdam ettiği, sonrasında ise söz konusu personelin sahip olduğu devlet güvenliğine ilişkin bilgi ve belgeleri kullandığına dikkat çekildi.

İddianamede şüpheli Öner'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.