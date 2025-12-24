Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Asmin Cabas Cizre'de sevinçle karşılandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonasında ikinci olan Asmin Cabas, Şırnak'ın Cizre ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Müsabakada kadınlar kategorisinde 48 kiloda mücadele veren Asmin Cabas, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cabas, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, antrenörü Rıdvan Budak, Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, milli sporcular Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek ile okul arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Buradaki karşımanın ardından eğitim gördüğü Cizre Spor Lisesi'ne geçen Cabas, okul arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı.

Cabas, burada gazetecilere, müsabakalardaki hedefinin şampiyonluk olduğunu fakat ikinciliğin nasip olduğunu belirtti.

Elde ettiği sonucu değerlendiren Cabas, "Bu da güzel, gurur verici bir sonuç. Müsabakalar benim için heyecanlı olduğu kadar psikolojik ve fiziksel olarak da çok zor geçti. Bu benim için bir başlangıçtı. Önümüz açık, inşallah daha iyi derecelerle Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları elde edeceğim." dedi.

Sporcunun amcası Yunus Cabas da yeğeninin elde ettiği başarının kendileri için bir gurur olduğunu söyledi.

Cabas, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde ederek hem ülkemize hem de bize büyük bir gurur yaşatır. Asmin, bizim ailemizin gururudur. İnşallah gelecek yıllarda hedeflediği şampiyonlukları elde edip, istediği yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Antrenör Budak ise sporcunun çok çalışarak turnuvaya hazırlandığını dile getirerek, "Bu çalışmaların meyvesini de gümüş madalya olarak aldık, çok mutluyuz. Asmin'i ileride olimpiyatlarda göreceğiz inşallah. En büyük hedefimiz Olimpiyatlarda şampiyon olmak." şeklinde konuştu.

Okul müdürü Ahmet Oktay, öğrencilerinin başarılı olacağından emin olduklarını söyledi.

Cabas'ın başarısının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Oktay, elde edilen başarının bütün öğrencilere örnek olmasını temenni etti.