(ANKARA)- ASKİ Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır yaşanan sel ve su baskını sorununu çözmek amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmalarında önemli aşama kaydetti. Gülhane ve Selçuklu caddeleri ile Gülgün Sokak'taki imalatlar tamamlanırken, Gün Sazak Caddesi'nde çalışmaların son kısmına gelindi.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ), Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır devam eden sel ve su baskını sorununu çözmek amacıyla başlattığı altyapıyı yenileme çalışması sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ASKİ, mevcut sistemin yerine 2 bin 800 milimetreye ulaşan yeni yağmur suyu hatları inşa ediyor. Yeni hatlarla yağmur suyu geçiş kesiti 3 kat büyütülecek ve yoğun yağışlarda kapasitesi yetersiz kalan mevcut altyapı yenilenerek güçlendirilecek. Çalışmalar sonucunda; yağmur suyunun daha güvenli ve etkin şekilde tahliye edilmesi, atık su ve yağmur suyu hatlarının birbirinden ayrılması, bölgenin yoğun yağışlara karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca;sadece mevcut sorunların ortadan kaldırılması değil, bölgenin gelecekte karşılaşabileceği yoğun yağışlara karşı daha dirençli bir altyapıya kavuşturulması hedefleniyor.

GÜLHANE CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Gülhane Caddesi'nde başlatılan 456 metre yağmur suyu ve 355 metre atık su hattında başlatılan altyapı çalışmalarının ardından ASKİ'nin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen asfalt serimi ile cadde tamamen araç trafiğine açıldı. Selçuklu Caddesi'nde ise farklı çap ve kesitlerde toplam bin 713 metre yağmursuyu hattı ile bin 981 metre atık su hattının yapımı tamamlanıp asfalt serimi gerçekleştirildi.

GÜLGÜN SOKAK ARTIK YENİ HALİYLE YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Gülgün Sokak'ta ise kaya zemine ve yoğun yapılaşmaya rağmen yoğun bir çalışma yürütüldü. Sokakta yeni yağmur suyu hatları inşa edilirken, yağmur suyunun tahliye kapasitesi de artırıldı. Çalışmalar sonucunda hem atık su hattı hem de yağmur suyu hattı birbirinden ayrılmış oldu. Başlatılan yoğun çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt serimi yapılarak sokak kullanıma açıldı.

Gün Sazak Caddesi'nde yağmur suyu ve atık suyu hattı imalatları büyük ölçüde tamamlanırken, cadde üzerinde 20 metre atık su hattı yapımı devam ediyor. Bölgedeki kaya zemin ve yoğun yapılaşmanın oluşturduğu zorlu saha koşullarına rağmen imalatlarda sona gelindi.

Kaynak: ANKA