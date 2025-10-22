ASKİ Genel Müdürü Akçay, Kesikköprü hattındaki çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kesikköprü hattındaki çalışmalara ilişkin, "Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bölgede bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak." dedi.

Akçay, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda patlama riski taşıyan 700 metrelik cam-elyaf takviyeli polyester (CTP) boruların çelik borularla değiştirilmesi için başlatılan çalışmalara ilişkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eylülde hat borularında patlama yaşandığını hatırlatan Akçay, çalışmalar sonucunda 7 Ekim'de bağlantıların yapıldığını ancak bu sırada diğer hattın da patladığını, bu nedenle tek hatla Ankara'ya su vermeye devam ettiklerini söyledi.

Akçay, çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu arada da iki borunun bulunduğu yerde yüksek basınç nedeniyle tekrar oluşması muhtemel riskleri bertaraf edebilmek amacıyla 'bu hattı tamamen iptal edelim' diye yeni bir 2 bin 200'lük çelik hatta başladık. Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra da bu bölgede bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak. Ankara'ya daha yüksek miktarda kesintisiz olarak daha az riskli şekilde su temini Kesikköprü'den sağlanacak."

CTP boruların yüksek basınca dayanamadığını belirten Akçay, "Biz de o nedenle 13-14 barlık basınç olan yerin tamamını değiştirip doğrudan çelik boruya bağlıyoruz. Artık yüksek basınç olan yerde CTP boru olmayacak, bu yüzden basınçtan dolayı artık risk yok. Şunu söyleyebiliriz: Artık burada bundan sonra böyle bir sorun beklemiyoruz." dedi.

"Basınç düşüşü bekliyoruz, bazı yerlere su gitmeyebilir"

Akçay, yüksek kotlardaki bazı konutlarda yaşanan su kesintilerine ilişkin, "Özellikle bu şikayet gelen yerlerde ne yazık ki bu sorun var. O yüzden vatandaşlara bu sorunla karşılaşmamaları için depo yaptırmalarını öneriyoruz. Burada 1 günlük çalışmamız var. Bu çalışma içerisinde aynı şekilde basınç düşüşü bekliyoruz. Bazı yerlere su gitmeyebilir ama şu anda bütün tankerlerimiz hazır. İsteyen herkese anında tankerlerimizi yönlendireceğiz." diye konuştu.

Yeni döşenen çelik boruların içinde seramik kaplama olduğu için "paslı su riski" olmadığını söyleyen Akçay, borular patlamadan önce neden müdahale edilmediği sorusuna, "Bu olay hidrolik yönetimiyle ilgili. ASKİ'de modelin kurgulanış biçimi, birbirine bağlı katmanlarla depolara su basılması şeklinde çalışmış. O nedenle de alttaki yeri kestiğinizde üsttekiler de etkileniyor. Bunu da kolay yönetebilmek mümkün değil. Şu anda biz bütün arkadaşlarımızla, hocalardan da destek alarak Ankara'nın bütün suyunun tamamını yönetecek bir hidrolik modelleme çalışmaya başladık. Su miktarı düşse bile bu düşüşün minimum seviyede etki etmesini sağlayacak bir modeli yapacağız ve bundan sonrakilere de miras bırakacağız." yanıtını verdi.

Memduh Aslan Akçay, Kesikköprü'deki son çalışmaların ardından verilen su miktarının artacağını dile getirerek, "Şu anda iki borudan günde 450 bin metreküp su alıyoruz. Üçüncü boruyu da devreye aldığımızda bunu 600 binin üzerine çıkaracağız. Normalde burası 3 boru ama hiçbir zaman hepsini dolduracak şekilde çalışmamış. Borunun biri kurulduğu günden beri neredeyse atıl. Bu işi tamamladıktan sonra hedefimiz 650 binlere çıkıp barajlarımızdaki suyun azalışını durdurarak, Ankaralıya daha uzun süreli riski yöneterek suyu dağıtabilmek." ifadelerini kullandı.

"Bulut tohumlamayı gündemimizde tutuyoruz"

Barajlardaki ölü hacimden su çekilmesi konusuna ilişkin de konuşan Akçay, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğrekkaya'da yaptık, 20 milyon metreküp (su) oradan devreye girdi. O rakam aktifin içinde görünmüyor ama biz onu kullanabiliyoruz. Akyar'da 5 milyon devreye girdi, onu da kullanabiliyoruz. Çamlıdere'de 110 milyon metreküp var aktifin dışında. Onu da devreye aldığımız zaman mayıs ayına kadar hiç yağmur yağmasa dahi biz elimizdeki suyla, şu andaki tüketim düzeyiyle Ankaralıyı susuz bırakmadan gidebiliriz. Ama inşallah bu arada da yağmur yağar diye umut ediyoruz."

Kuraklığa karşı Karadeniz'den arıtarak Gerede Tüneli'nden su getirme imkanı üzerinde durduklarını anlatan Akçay, "Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir diğer çalışmamız da bulut tohumlamayla ilgili. Bu konuyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri ile temas halindeyiz, defalarca konuştuk. Kendilerine, gerekirse onları buraya davet edip Çamlıdere ve Kızılcahamam havzalarının olduğu yerlerde bulut tohumlama olayına girerek yağmur yağdırmayı teşvik etmek amacını gündemimizde tutuyoruz." açıklamasında bulundu.

Akçay, yağmur hasadı çalışması yaptıklarını da belirterek, Kesikköprü'deki son çalışmanın bağlantısının perşembe günü yapılacağını bildirdi.

Ankara'daki barajların mevcut yüzde 3,40'lık doluluk oranının aralık sonuna kadar yeteceğini kaydeden Akçay, "O arada da Çamlıdere'nin ölü hacmi devreye alınacak, yağmurla birlikte daha güzel günler olacak." dedi.

ASKİ Genel Müdürü, vatandaşı suyu tasarruflu kullanmaya davet ederek, kademeli su tarifesinin ardından tüketilen su miktarının düştüğünü anlattı.

Ankara'daki yaşanan su kesintisi süresi için ASKİ'nin telafi çalışması olup olmayacağına yönelik soru üzerine de Akçay, "Eğer faturalara etkisi olduysa olur tabii. Ancak su kullanımı azaldığı için faturalar da azalmıştır tabii." diye konuştu.