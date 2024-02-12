Askeri törenle toprağa verildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Er Mustafa Karataş'ın cenazesi askeri törenle defnedildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Er Mustafa Karataş'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.
Mustafa Karataş'ın cenazesi, Beypazarı Cemil Ercan Camisi'ne getirildi.
Karataş'ın babası Mehmet Karataş, cenazede taziyeleri kabul etti.
Kaymakam Vedat Yılmaz, Mehmet Karataş'a Türk bayrağı verdi.
Kılınan namazın ardından askerlerin omzunda taşınan cenaze, Beypazarı Şehir Mezarlığına defnedildi.
Beypazarı'na izne gelen Er Mustafa Karataş yönetimindeki otomobil, D140 Kara Yolu üzerindeki Başören Kavşağı yakınlarında takla atmıştı. Ağır yaralanan Karataş, sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.