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MSB: Askeri Müzeler 30 Ağustos'ta Ücretsiz

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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde askeri müzelerin halka ücretsiz açık olacağını duyurdu. Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara gibi birçok şehirdeki müzeler ziyaret edilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde askeri müzelerin halkın ziyaretine ücretsiz açık olacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda askeri müzeler tüm halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır. Askeri müzelerimiz; Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler, İzmit Müze Gemiler, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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