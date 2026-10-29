ASIRLIK MEKTEPLER - Kastamonu'da 157 yıllık Taşmektep'te geçmişin izleri geleceğin teknolojisiyle buluşuyor

Kastamonu'da 1869 yılında gençlerin meslek sahibi olması amacıyla kurulan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, köklü geçmişinin yanı sıra üretim faaliyetleri ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Kastamonu'da tarihi binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ele alındı.

"Islahhane", "Mekteb-i Sanayi", "Sanatlar Mektebi", "Mıntıka Sanatlar Mektebi" ve "Sanat Enstitüsü" gibi isimlerle bugüne kadar faaliyet gösteren eğitim kurumu, bugün Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim hayatını sürdürüyor.

Günümüzde altı farklı alanda mesleki eğitim verilen okulda öğrenciler bir yandan tarihi binada eğitim görürken, diğer yandan elektrikli araçlardan bilişim teknolojilerine kadar geleceğin mesleklerine hazırlanıyor.

Okul müdürü Mehmet Şükrü Bayraktar, AA muhabirine, okulun 1869 yılında Osmanlı Devleti döneminde gençleri meslek sahibi yapmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa'nın görev yaptığı dönemde okulda matbaacılığın yanında ayakkabıcılık, terzilik, inşaat gibi alanlar açıldığını anlatan Bayraktar, "Şu anki tarihi binamız 1916 yılında eğitim öğretime açılmıştır. Bu taş bina, Kastamonu'da eğitimin simge kurumudur." dedi.

Okulun bir fabrika gibi çalıştığını, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını ve başarı elde ettiklerini dile getiren Bayraktar, "Okulumuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde teorik ve teknik bilginin yanında erdemli, üretken, beceriyi günlük hayatında yaşayarak öğrenen, yaşatabilen, geliştirebilen öğrenciler yetiştirmek için de çaba sarf etmektedir. Ülkenin kalkınmasının temel taşı olan mesleki eğitimdeki yerimiz yadsınamayacak kadar önemlidir. Her isteyen öğrencimizin alanında iş sahibi olma imkanı vardır. Mezunlarımız genelde kendi alanlarında istihdam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, okulda bugüne kadar görev yapan eğitim çalışanlarına teşekkür ederek, "Öğrencilerin hayata hazırlanması, ülkemizin sanayi sektörüyle kalkınmasının temel taşı biziz. Bu yükü de arkadaşlarımız çekiyor. Dolayısıyla daha iyi yarınlar için daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz." diye konuştu.

Kastamonu'nun tarihi boyunca ülkenin yükünü omuzlarında taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Böyle bir kültürle, misyonla yetişen gençlerimiz ülke için ellerinden gelenin daha fazlasını yapmak amacıyla her zaman gayret göstermişlerdir. Okulumuz mezunlarından şehit öğrencilerimiz var. Gittikleri yerde, cephede nasıl en ön safta duruyorlarsa sanayide de aynı şekilde... Sanayi de büyük bir savaştır. Dünya global düzende büyük bir savaşta ve bu savaşın içinde de iyi mücadele vermek zorundayız. Dolayısıyla iyi gençler yetiştirmek zorundayız. Bu gençler fedakarca çalışıp ülke ekonomisine katkı sağlamak zorunda. Yarının bilim insanları bu gençler arasından çıkacaktır. Dolayısıyla bu gençleri bu tür vizyonlarla yetiştirmek önemli."

"Okulun tarihi havasıyla yeni teknoloji öğrenmek çok güzel bir duygu"

Öğrencilerden Mustafa Emin Tekşen de elektrikli araçlar alanında eğitim gördüğünü söyledi.

Okulda normal derslerin yanı sıra elektrikli araçlar hakkında bilgi edindiğini anlatan Tekşen, kendilerine sunulan imkanlarla yeni teknolojileri yakından inceleyerek deneyim kazandığını belirtti.

Tarihi bir okulda eğitim almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Tekşen, "Okulumuzun tarihi havasıyla yeni teknoloji öğrenmek çok güzel bir duygu." dedi.

Öğrencilerden Haydar Yılmaz Türk ise "Tarihi okulda eğitim görüyorum, bunun için çok mutluyum. Makinelerden faydalanıyoruz. Burada meslek öğreniyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA