Küresel Afetler: Seller ve Yangınlar Can Alıyor

Aşırı sıcaklar ve orman yangınları bu yıl da insan hayatını tehdit etmeye devam ederken, seller ve şiddetli yağışlar dünyayı etkisi altına alarak ölümlere yol açıyor.

Fransa ve İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere sıcak hava dalgasından etkilenen Avrupa ülkelerinde büyük orman yangınları sürüyor.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, bir itfaiye eri fenalaşarak hayatını kaybetti.

Palermo kenti yakınlarında Longa Dağı'nın eteklerinde dün başlayan orman yangını gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Palermo yakınlarındaki Trabia bölgesi çevresindeki orman yangını bazı yolların kapanmasına yol açarken, yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evlerin alevler arasında kaldığı görülürken, güvenlik güçleri ile itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları ve risk altındakileri tahliye etti.

Norveç'in Agder ilindeki Vestol'da çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.

Agder'de yer alan Oggevatn Gölü'nün kuzeyindeki Vestol bölgesinde çıkan orman yangını yayılmaya devam ediyor.

Fransa'da yangınlar 44 bin hektara yayıldı

Bu yıl, tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde farklı noktalarda başlayan yangınlarda kısa sürede binlerce hektar alan kül oldu.

22 Temmuz'da başlayan ve kısa sürede 2 bin 500 hektar alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı ve 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in "yeşil akciğeri" olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nın yüzde 10'unun küle döndüğünü bildirdi.

Fransa hükümet sözcüsü Maud Bregeon, ülkesinin "olağanüstü uzun" bir yangın sezonu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, 23 Temmuz itibarıyla yıl başından bu yana ülke genelinde 44 bin hektar alanın küllere teslim olduğunu açıkladı.

Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Yunanistan'da orman yangınları bugün de devam ederken, ülkenin Pilio Yarımadası, Yanya ili yakınlarındaki Koniça Gorgopotamu bölgesi, Eğriboz Adası gibi çeşitli bölgelerinde orman yangını çıktığı bildirildi.

İspanya'da "yılın en büyük yangını" 16 bin hektarı yok etti

İspanya'da "bu yılın en büyük orman yangını" olarak nitelendirilen Zaragoza'ya bağlı Cinco Villas bölgesindeki yangında 16 bin hektarlık alan kül olurken, başkent Madrid yakınlarındaki Guadalajara'da devam eden yangında 13 bin hektardan fazla alan yandı.

Hırvatistan'ın Korcula Adası'nda meydana gelen orman yangınında 2 itfaiye eri yaralandı.

Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangınının ardından "acil durum" ilan edildi.

Cezayir'de çıkan 170 orman yangınından 104'ünün kontrol altına alındığı, 19 vilayette 66 yangına yönelik söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, ülkenin doğusundaki Annaba vilayetine bağlı Serayidi beldesinde orman yangını nedeniyle bir hastane ile bazı yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

Ülkede yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kıyı kentlerinde hava sıcaklıkları 49 dereceye kadar yükseldi. Yüksek sıcaklıklara güçlü rüzgarlar da eşlik ediyor.

Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılan 1 gönüllünün hayatını kaybettiği, 1 gönüllünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Fas'ta yetkililer, El-Huz bölgesinde yaklaşık 14 hektarlık ormanlık alanın zarar görmesine yol açan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunus'un kuzeybatısındaki Cenduba vilayetinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Asya kıtasında aşırı yağış ve seller can almaya devam ediyor

Öte yandan başta Asya'da ve Latin Amerika'da olmak üzere şiddetli yağışlar ve seller de etkisini sürdürüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybederken, eyaletin 25 bölgesinde toplam 727 bin kişi de sellerden etkilendi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu ve can kaybının artabileceğini söyledi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinin yanı sıra Gilgit Baltistan bölgesinde muson mevsimi nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açıyor.

Yetkililer, ani seller, yıldırım isabet etmesi, elektrik çarpması gibi şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca, Hayber Pahtunhva'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bavi Tayfunu on binlerce kişinin tahliye olmasına sebep oldu

Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan Bavi Tayfunu nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çoban, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Liaoning eyaletinin Fuşun ilinde de dün gündüz saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle selde 3 kişi yaşamını yitirdi. Kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Tayfunun vurduğu Liaoning'de 260 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verildi.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi öldü, 9 kişi ise kayboldu.

Ayrıca, ülkenin güneyindeki seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda oluşan yarık, yüzlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Rehabilitasyon Bakanlığı, muson yağmurları nedeniyle Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldığını bildirdi.

Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 olarak kayda geçerken, 39 kişi de yaralandı.

Afetten toplam 1 milyon 22 bin 963 kişi olumsuz etkilendi, 38 bin 400'den fazla kişi de hükümete ait sığınaklara yerleştirildi.

Vietnam'ın Lai Chau eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı ani sel ve heyelanlarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli yağışlar can aldı

Şili'nin güneyinde 15 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.

Hükümet verilerine göre, sel nedeniyle yaklaşık 2 bin 800 ev yıkıldı veya ağır hasar aldı. Afetten 2 bin 200 kişi etkilenirken, 60 binden fazla kişinin dış dünyayla bağlantısı kesildi.

ABD'nin Texas eyaletinin Valisi Greg Abbott, arama kurtarma ekiplerinin yolda mahsur kalan sürücüler ile evlerinde bulunan kişilere bot ve helikopterlerle ulaştığını, 200'den fazla kişiyi kurtardığını söyledi.

Selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Abbott, bunlardan birinin Uvalde bölgesi yakınlarında araç kullanırken sele kapıldığını, diğerinin ise Kerr bölgesinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gana'da yaklaşık 90 bin kişi seller sebebiyle yerinden oldu

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktörü Richard Amo Yartey, 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin başkenti Akra'nın yanı sıra 6 vilayette sellerin meydana geldiğini belirtti.

Yartey, seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 34'e çıktığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sellerden 10 binden fazla hanenin etkilendiğini aktaran Yartey, ülkede 89 bin 736 kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

Fildişi Sahili'nde hazirandan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda 59 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), ülkenin Cross River eyaletine bağlı İkot Anwatim bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Toprak kaymasında 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Avrupa'da şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi

Romanya'da, 40 dereceyi bulan yüksek sıcaklıkların ardından ülke genelinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Başkent Bükreş başta olmak üzere 20 ilde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sellere neden olurken, fırtına ve sellerin etkisiyle yüzlerce bina ve araç hasar gördü.

Bir ağacın araç üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Romanya'nın orta kesimlerindeki Prahova iline bağlı Busteni kasabasında etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Silistre iline bağlı Tutrakan kentinde şiddetli yağış ve dolu nedeniyle kanalizasyon sistemi yetersiz kalırken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Almanya'nın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine yol açtığı bildirildi.

Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen kenti ve çevresinde bu sabah etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle caddeler sular altında kaldı.

Bavyera eyaletinin Nürnberg kenti ve çevresinde ise dün akşam etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, su baskınlarına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Nürnberg İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, acil çağrı merkezine 5 saat içinde yaklaşık 3 bin acil durum çağrısı yapıldığı belirtildi.