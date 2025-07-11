Taburcu olduktan dakikalar sonra durakta can verdi

Taburcu olduktan dakikalar sonra durakta can verdi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde aşırı alkol kullanımı nedeniyle yapılan tedavinin ardından hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağında otururken yığılan 56 yaşındaki Şeref Yeşilbaş, hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağınagelen bir vatandaş, Şeref Yeşilbaş'ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Yeşilbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GECE AŞIRI ALKOLDEN HASTANEYE YATIRILMIŞ

Polis, yaptığı araştırmada 05.30 sıralarında Yeşilbaş'ı sağlık ekiplerinin aşırı alkol kullanımı sebebiyle hastaneye getirdiğini, burada oksijen takviyesi ve sakinleştirici tedavisi uygulandığını belirledi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA YERE YIĞILDI

Yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) araştırmasında ise Yeşilbaş'ın hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağına doğru yürüdüğü ve burada yere düştüğü tespit edildi. Yeşilbaş'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Şeref Yeşilbaş'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNazan Fidan:

tedsvi etmemişler ki oksihen basıp salmışlar, bu kadar erken taburcu edilmemeliydi. başlarından atmak için insanlara taburcu veriyorlar devler hastaneleri. he bu adam zaten aşırı alkolden resmen haketmiş de neyse allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Şişedeki gibi durmayacağını benden öncekiler söylemiş olmalı.

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