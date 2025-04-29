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Asım'ın Nesli Film Festivali Başkent'te Gerçekleşti

Asım'ın Nesli Film Festivali Başkent'te Gerçekleşti
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Asım'ın Nesli Film Festivali', 'Dijital Dünyada Din ve Ahlak' temasıyla gerçekleştirildi. Festivalde, filmlerin gösterimlerinin ardından söyleşiler yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Başkentte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde, "Asım'ın Nesli Film Festivali" düzenlendi.

Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen festival, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Dijital Dünyada Din ve Ahlak" temasıyla yapıldı.

Festivalin açılışında konuşan MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakanlık olarak öğrencileri hem akademik eğitimle hem de sanatta, sporda ve kültürde yetiştirmek istediklerini aktaran İşleyen, "Bu program bunun bir göstergesi. Pek çok alanda olduğu gibi, TÜBİTAK, TEKNOFEST, müzik ve sporda gençlerimizi sinema ve tiyatro alanlarında da görmek istiyoruz. Kültürünü özümsemiş, değerlerine sahip çıkan genç sanatçılarımızın yetişmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalde, filmlerin kısa gösteriminin ardından yönetmenlerle söyleşiler düzenlendi ve yarışmada dereceye giren öğretmen ile öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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