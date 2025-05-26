Aşılar Hayat Kurtarıyor: 154 Milyon Can Kurtarıldı

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, aşıların halk sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek, son 50 yılda aşıların 154 milyon hayat kurtardığı belirtildi. Açıklamada, " Dünya, küresel aşı erişimini iyileştirmek için inanılmaz ilerlemeler kaydetmiştir, ancak son yıllarda ilerleme durakladığından milyonlarca çocuk acilen ihtiyaç duyduğu aşılara erişememektedir. 2023'te tahminen 14,5 milyon çocuk, herhangi bir aşıdan tek bir doz bile almamıştır" ifadesi kullanıldı.

Ankara Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından "Aşı candır, hayat kurtarır" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece son 50 yılda aşılar, 154 milyon hayat kurtarmıştır. Bu, yılda 3 milyondan fazla ya da her dakika 6 kişinin hayatını kurtarmak demektir. Aşılar sayesinde kurtarılan bu hayatların yaklaşık 94 milyonu, kızamık aşılarıyla korunmuştur. Aynı dönemde, aşılama, bebek sağlığı iyileşmesinin yüzde 40'ını oluşturarak, artık daha fazla çocuğun birinci doğum gününü görebilmesine olanak tanımaktadır. Her gün daha fazla yaş grubundan insan, aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmaktadır. Dünya, küresel aşı erişimini iyileştirmek için inanılmaz ilerlemeler kaydetmiştir, ancak son yıllarda ilerleme durakladığından milyonlarca çocuk acilen ihtiyaç duyduğu aşılara erişememektedir. 2023'te tahminen 14,5 milyon çocuk, herhangi bir aşıdan tek bir doz bile almamıştır. Son beş yılda kızamık aşısı, diğer tüm aşıları geride bırakarak en fazla hayat kurtaran aşı olmasına rağmen, 22 milyon çocuğun hala ilk dozunu alamadığı ve 2023'te 12 milyon çocuğun ikinci dozdan mahrum kaldığı tahmin edilmektedir."