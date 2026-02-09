Haberler

Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'dan 8 gündür haber alınamıyor

Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'dan 8 gündür haber alınamıyor
Güncelleme:
Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşerek kaybolan Berkan Karakaya'yı bulmak için yapılan arama çalışmaları 8'inci günde de sonuçsuz kaldı.

HATAY'ın Defne ilçesinde, 8 gün önce Asi Nehri'ne düşerek akıntıyla birlikte suda kaybolan Berkan Karakaya'yı (24) arama çalışmalarının 8'inci gününde de sonuç alınamadı.

Olay, 2 Şubat akşamı ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nde meydana geldi. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve suda kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli olduğu öğrenilen Karakaya'nın bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Ekipler, nehirde su altı ve yüzey taraması yaparken, çevredeki sazlık alanlarda da detaylı kontroller gerçekleştirdi. 8'inci günde de yapılan çalışmalardan sonuç alınamazken, arama faaliyetlerine yarın sabah saatlerinde yeniden devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
