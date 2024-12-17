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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak. Her yıl 4 toplantı düzenleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl 3 toplantıda net rakamı açıklayabileceği konuşuluyordu. Ancak ikinci toplantıda da her hangi bir rakamın belirlenmemesi, sürecin dört toplantıya sarkacağı ihtimalini güçlendirdi.

2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler devam ediyor. İkinci toplantı dün (16 Aralık Pazartesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Görüşmeler 14:30'da başlarken 15:30'da sona erdi. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar görüşme sonrası "Sürecin uzayacağını düşünmüyorum" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının tarihi de belli oldu. Komisyon perşembe günü saat 11:30'da bir araya gelecek. Asgari ücrete ilişkin işçi, işveren tarafının farklı talepleri olsa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çıkacak karar bağlayıcı oluyor. Komisyon, dört toplantının ardından nihai kararı verecek. 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı, bu toplantılarda yapılacak görüşmelere ve ekonomik verilere bağlı olarak şekillenecek. Üçüncü toplantı, bu sürecin en kritik aşamalarından biri olacak.

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Her yıl 4 toplantı düzenleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl 3 toplantıda net rakamı açıklayabileceği konuşuluyordu. Ancak ikinci toplantıda da her hangi bir rakamın belirlenmemesi, sürecin dört toplantıya sarkacağı ihtimalini güçlendirdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK DÖNEM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik verilere dayalı olarak pazarlıklarını sürdürecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıErdem Sen:

sanki atomu parçalayacaklar..

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Haber YorumlarıSMMM:

YALANDAN TOPLANTIYA MİLYONLARCA TL GİDİYOR.BU İŞTEN KİM PARA KAZANIYOR TABİ Kİ YANDAŞ.ORGANİZASYONUSU VAR ŞU SU VAR BU SU VAR KAFİLE KAFİLE ARACI VAR ALAYI KAMU GİDERİ ULAN ÇIK ARALIK AYI 25. GÜNÜ AÇIKLA Bİ SEFERDE NE LAN BU BEZDİ MİLLET ARTIK BU TİYATROLARDAN

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Suriyeli olsak çoktaan yatmıştı hesaba :)

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Haber YorumlarıAli Aytaç:

2 toplantıda rakam konuşulmamıştı. ne için toplanıyorsunuz siz o zaman

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Haber Yorumlarıerkan akkaya:

sanki 30 yapacaklar danışıklı dövüş görüyorum

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Kendilerine olunca 1 dk

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Haber YorumlarıStevie Wonder:

Her şey belli, maaşlar, emekli maaşları her şey belli. Prosedür icabı toplanmacaya devam.

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Haber YorumlarıHakan Onveren:

ilk yorum beğen

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Haber YorumlarıAli Güven:

25.000 yaptım. Dağılın..

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Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

t... Çay 130 da 230 a yükseldi yakıt, asgari ücret ,elektrik, dgaz, dolar aynı zam olmadı ama ürünler günlük zam geliyor devletin denetlenmesi lazım firmaları hiçbir şeye zam gelmeden sen neden zam yapıyorsun diye .

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