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ASELSAN Konya ve İŞKUR'dan gençlere mesleki eğitim iş birliği

ASELSAN Konya ve İŞKUR'dan gençlere mesleki eğitim iş birliği
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ASELSAN Konya ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına yönelik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle gençlerin ASELSAN bünyesinde mesleki deneyim kazanması ve savunma sanayii yetkinliklerini geliştirmesi hedefleniyor. Yetkililer, bu iş birliğinin 'Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi' ile uyumlu olduğunu vurguladı.

ASELSAN Konya ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmza törenine Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ve ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına yönelik programda katılımcılar, eğitim hayatında edindikleri bilgi ve becerileri ASELSAN Konya bünyesinde uygulama ve geliştirme imkanı bulacak.

Çiftci, iş birliğine ilişkin, "İşkur olarak iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve özellikle gençlerimizin çalışma hayatına daha güçlü şekilde hazırlanmasına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Özsoy ise protokole ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitelikli insan kaynağı, sürdürülebilir üretimin temelidir. İŞKUR ile imzaladığımız protokolle gençlerimizin mesleki deneyim kazanmalarını ve savunma sanayiimizin gerektirdiği yetkinlikleri geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu yaklaşımımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi'nin mesleki ve teknik eğitime yönelik stratejik hedefleriyle de örtüşüyor."

Kaynak: AA
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