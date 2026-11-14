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ASELSAN Genel Müdürü Akyol, 51'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

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ASELSAN Genel Müdürü Akyol, 51'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki heyet, şirketin 51'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akyol, ziyareti sosyal medya hesabından duyurarak 51 yıllık yolculukta emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki heyet, şirketin 51'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "51. kuruluş yıl dönümümüzde, milletimizin gururu olan ASELSAN adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda, Anıtkabir'deydik." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın 51 yıllık yolculuğunda emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Akyol, "51 yıldır azimle, inançla ve fedakarlıkla bu yolda yürüyen tüm ASELSAN'lılara şükranlarımızla… Ürettikçe büyüyen, büyüdükçe güçlenen bir Türkiye için nice başarı dolu yıllarımıza..." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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