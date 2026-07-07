Haberler

ASELSAN mobil yüz ve plaka tanıma sistemleriyle güvenliğe katkı sağlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASELSAN, yüz ve plaka tanıma alanında geliştirdiği ODAKAN ve GEKO mobil sistemleriyle güvenlik güçlerinin anlık tespit ve müdahale kabiliyetini artırıyor. Yapay zeka destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 81 il ve 920 ilçede aktif kullanılıyor.

ASELSAN, yüz ve plaka tanıma alanında geliştirdiği mobil sistemlerle güvenlik güçlerinin sahadaki anlık tespit ve müdahale kabiliyetine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı işbirliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ile GEKO Plaka Tanıma Sistemi, altyapıdan bağımsız yapılarıyla ihtiyaç duyulan farklı alanlarda kullanılabiliyor.

ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası, elde ettiği yüz görüntülerini saniyeler içinde Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulayarak sonuçları güvenlik birimlerine iletiyor. Sistem, yüz tanıma kabiliyetiyle suç unsuru taşıyan durumların anlık tespit edilmesine ve güvenlik güçlerinin kontrollü müdahalesine imkan sağlıyor.

GEKO Plaka Tanıma Sistemi ise farklı ışık koşullarında araçların plaka, marka, tip ve renk bilgilerini anlık belirleyebiliyor. Sistem, 7 gün 24 saat esasına göre yüksek performansla güvenlik tedbirlerinin yürütülmesine katkı sunuyor.

ODAKAN kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemi'nin yanı sıra analiz ve kayıt altyapılarının entegre kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi de güvenlik faaliyetlerinde görev alıyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 81 il ve 920 ilçede kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince aktif kullanılıyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

Trump Ankara'dayken Özgür Özel'den dikkat çeken Rusya ve Çin mesajı
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı

Bu sevimli ufaklık bakın kimin kardeşiymiş! Gol sevinci dillere düştü
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Almanya Başbakanı Merz, NATO Zirvesi için Ankara'da

Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin savunma sanayisi modeli ilgi çekici

NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Hasret'i vahşice katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet