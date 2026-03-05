Haberler

Asean Dışişleri Bakanları, Ortadoğu'da Çatışmaların Durdurulması Çağrısında Bulundu

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği dışişleri bakanları, Ortadoğu'daki silahlı çatışmaların derhal durdurulmasını talep etti ve taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu.

MANİLA, 5 Mart (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları, Ortadoğu'da silahlı çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Ortadoğu'daki gelişmelere ilişki çarşamba günü yapılan açıklamada bakanlar, durumu yakından takip ettiklerini ve bölgede çatışmaların artmasından ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Açıklamada bölgede gerilimi artırmaya devam eden çatışmaların, "hem sivillerin hayatına ve güvenliğine hem de bölgesel ve küresel barış ve istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu" ifade edildi.

Bakanlar ayrıca, "Tüm ülkelere Birleşmiş Milletler Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İlgili tüm taraflara azami derecede itidal gösterme, durumun daha da kötüye gitmesine neden olabilecek her türlü eylemden kaçınma ve bölgedeki barış ve istikrarın korunması adına anlaşmazlıkları diplomasi ve diyalog yoluyla çözme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, tüm devletlerin BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ederek, farklılıkları barışçıl yollarla çözüme kavuşturma ve tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme yükümlülüğü yinelendi.

Açıklamada, "Silahlı çatışmalarda uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca sivillerin ve sivil altyapının korunmasına yönelik yükümlülüklere bir kez daha dikkat çekiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua
