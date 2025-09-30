Haberler

Asansör Faciası: Pelin Kıyga Hayatını Kaybetti

Asansör Faciası: Pelin Kıyga Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı kopan asansör zeminine düştü. Kabinde bulunan Pelin Kıyga (27) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabinindeki Pelin Kıyga (27) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.