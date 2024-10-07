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Artvinliler, Cengiz Holding'in Maden Projesini Protesto İçin Ankara'da

Artvinliler, Cengiz Holding'in Maden Projesini Protesto İçin Ankara'da
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Artvin Arhavi'de Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.'nin gerçekleştirmek istediği maden projesine karşı çıkan bölge halkı, su kaynaklarının kirlenmesi ve tarım alanlarının zarar görmesi endişesiyle Ankara'ya gelerek tepkilerini dile getirecek.

(ANKARA )- Artvin Arhavi'de Cengiz Holding'in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.'nin yapmak istediği 10 köyü kapsayan maden projesine karşı çıkan bölge halkı seslerini duyurmak için  Ankara'ya geliyor.

Cengiz Holding'in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.,'nin maden projesini protesto etmeye hazırlanan Artvinliler Ankara'ya geliyor. Artvin Arhavi'deki maden projesinin su kaynaklarını kirleteceği, tarım alanlarını tahrip edeceği ve ekosisteme büyük zarar vereceği kaygısı taşıyan bölge halkı, Ankara'da tepkilerini dile getirecek.

10 köyü kapsayan 1930 hektarlık alanda yapılmak istenen maden projesini protesto etmek için Ankara'ya gelen Artvinliler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla yarın saat 11.00'de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) önünde basın açıklaması yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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