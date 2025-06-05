Artvin Valisi Ergün'den Bayram Ziyaretleri ve Güvenlik Tedbirleri

Artvin Valisi Ergün'den Bayram Ziyaretleri ve Güvenlik Tedbirleri
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Artvin Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı arifesinde emniyet, jandarma ve sağlık birimlerini ziyaret ederek bayram kutlamaları gerçekleştirdi. Ayrıca, trafik uygulama noktalarında sürücüleri uyararak güvenli bir bayram geçirme çağrısında bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı arifesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarma trafik uygulama noktalarında görevli personelin bayramını kutladı.

Ergün, Artvin-Borçka karayolu üzerindeki uygulama noktalarında çikolata ikram ettiği sürücüleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ergün, Kurban Bayramı'nın huzurlu bir ortamda geçmesi için polis ve jandarma birimleri başta olmak üzere tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Tedbirler kapsamında 601 jandarma ve polis, 36 sahil güvenlik, 146 sağlık, 10 AFAD personelinin görev başında olacağını ifade eden Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü personelinin de gıda güvenliği ve fiyat istikrarı için sahada olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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