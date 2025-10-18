Artvin'in Sakin Şehri Şavşat, Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renkleriyle dikkati çekiyor.

Artvin'in Ardahan sınırındaki ilçesi Şavşat, tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle misafirlerine dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

"Sakin şehir" ünvanlı ilçe, özellikle sonbaharda bitki örtüsünün büründüğü sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarından talep görüyor.

Doğada renk değişimin yaşanmaya başladığı ilçede bu anı ölümsüzleştirmek için turlarla Pınarlı köyüne gelen yerli ve yabancı turistler bazı bölgelere kış ve sonbaharı aynı anda yaşayabiliyor.

Turizm rehberi Alp Demirkaya, AA muhabirine, bölgede ekoturizm turları düzenlendiğini söyledi.

Mayıs ayı itibarıyla sezonu açıp yaylalara turların başladığını dile getiren Demirkaya, "Şimdi de sonbahar renklerinin en güzel olduğu yer Şavşat'tayız, en güzel dönemdeyiz. Buranın doğası çok güzel bazen bir şey anlatmaya gerek yok. Gelen yerli ve yabancı turistler doğadan çok memnunlar." dedi.

Ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını anlatan Demirkaya, "Şavşat'ta 65 köy var hepsi birbirinden güzel, bu coğrafya ortamıyla, doğasıyla insanıyla kültürüyle muazzam bir coğrafya. Burada rehberlik yaptığım için mutluyum. Her şartta doğadayız. Misafirlerimizi az bilinen, çok az insanın bildiği yerlere götürüyorum." ifadelerini kullandı.