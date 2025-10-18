Haberler

Artvin'in Sakin Şehri Şavşat, Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor

Artvin'in Sakin Şehri Şavşat, Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesi, sonbahar renkleriyle doğa tutkunlarını etkiliyor. Yabancı ve yerli turistler, ekoturizm turlarıyla bu doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buluyor.

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renkleriyle dikkati çekiyor.

Artvin'in Ardahan sınırındaki ilçesi Şavşat, tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle misafirlerine dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

"Sakin şehir" ünvanlı ilçe, özellikle sonbaharda bitki örtüsünün büründüğü sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarından talep görüyor.

Doğada renk değişimin yaşanmaya başladığı ilçede bu anı ölümsüzleştirmek için turlarla Pınarlı köyüne gelen yerli ve yabancı turistler bazı bölgelere kış ve sonbaharı aynı anda yaşayabiliyor.

Turizm rehberi Alp Demirkaya, AA muhabirine, bölgede ekoturizm turları düzenlendiğini söyledi.

Mayıs ayı itibarıyla sezonu açıp yaylalara turların başladığını dile getiren Demirkaya, "Şimdi de sonbahar renklerinin en güzel olduğu yer Şavşat'tayız, en güzel dönemdeyiz. Buranın doğası çok güzel bazen bir şey anlatmaya gerek yok. Gelen yerli ve yabancı turistler doğadan çok memnunlar." dedi.

Ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını anlatan Demirkaya, "Şavşat'ta 65 köy var hepsi birbirinden güzel, bu coğrafya ortamıyla, doğasıyla insanıyla kültürüyle muazzam bir coğrafya. Burada rehberlik yaptığım için mutluyum. Her şartta doğadayız. Misafirlerimizi az bilinen, çok az insanın bildiği yerlere götürüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgen Beşli - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.