Artvin Hopaspor Kulübü'nden Kaymakam Arslantürk'e ziyaret
Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Özcan Çakmakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü ziyaret ederek kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Özcan Çakmakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü ziyaret etti.
Çakmakçıoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle ziyarette bulunduğu Arslantürk'e kulüple ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Arslantürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir süre önce olağanüstü kongre ile seçilen Çakmakçıoğlu'na başarılar diledi.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel