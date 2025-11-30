Haberler

Artvin Hopa'da Bahçe Yangını Ormana Sıçradı

Artvin Hopa'da Bahçe Yangını Ormana Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı. Örtü yangını olarak devam eden yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyündeki bir bahçede sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangını olarak devam eden yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kısmen kontrol altına alındı.

'SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce yangın yerine 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk edilmiş olup, AFAD'ın koordinesinde çevre itfaiye birimleri ile il özel idaresi ekiplerince destek sağlanmaktadır. Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangın kısmen kontrol altına alınmış olup aşırı rüzgar nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.