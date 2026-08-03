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Rusya'da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi

Rusya'da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi
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Rus bilim insanları, Kola Yarımadası'nda bugüne kadar bilinmeyen bir mineral türü tespit etti. "Kola ashcroftine" adı verilen keşfin, hem sıra dışı kimyasal yapısı hem de milimetre başına yaklaşık 145 dolara ulaşan değeriyle bilim dünyasında dikkat çektiği açıklandı.

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı, Kola Yarımadası'ndaki Khibiny masifinde yer alan Kirovsky madeninde yeni bir mineral türünün keşfedildiğini duyurdu.

"Kola ashcroftine" adı verilen mineralin tanımlanmasına, Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve A.E. Fersman Mineraloji Müzesi'nden araştırmacılar katkı sağladı.

BİRÇOK ELEMENTİ AYNI YAPIDA BARINDIRIYOR

Araştırmacılar, mineralin en dikkat çekici özelliğinin çok sayıda elementi tek bir kristal yapı içinde buluşturması olduğunu belirtti. Bu nedenle Kola ashcroftine, "yer kabuğunun kimyasal hafızası" olarak da tanımlanıyor.

İtriyum, silisyum, potasyum ve sodyum başta olmak üzere farklı elementleri bünyesinde bulunduran mineralin, klasik ashcroftine örneklerinden kalsiyum, manganez ve flor bakımından ayrıldığı ifade edildi.

ALTINDAN DAHA DEĞERLİ

Keşfin bilimsel yönünün yanı sıra ekonomik potansiyeli de öne çıktı. Uzmanların hesaplamalarına göre mineralin kaya yüzeyinde oluşan özel kaplama tabakasının değeri milimetre başına yaklaşık 145 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın güncel altın değerinin üzerinde olduğu belirtiliyor.

MİNERAL ZENGİNLİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BÖLGE

Keşfin yapıldığı Khibiny masifi, dünyanın en fazla mineral çeşidine ev sahipliği yapan jeolojik alanlardan biri olarak biliniyor. Aynı zamanda büyük apatit ve nefelin rezervlerine sahip olan bölgenin, yeni mineral keşifleri açısından da önemli bir araştırma merkezi olma özelliğini koruduğu belirtiliyor.

Bu keşfin, ashcroftine mineral grubunun oluşumu ve kimyasal çeşitliliğine ilişkin yürütülen bilimsel çalışmalara yeni veriler sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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