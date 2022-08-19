Artvin gündem haberleri | Yeni Yusufeli'nde hüzün ve sevinç bir arada

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde taşınma süreci başladı. İlçenin İşhan köyünde yaşayanlar, imece usulü eşyalarını taşırken, inşası biten tek katlı evlerine yerleşti. Yöre halkı, anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımına başlandı. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajın gövde inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.