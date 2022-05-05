Artvin'e mayısta kar yağdı

ARDANUÇ, ARTVİN (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı her iki ilçede bazı araçlar yollarda kaldı, büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle yaylalara göç edenler zor anlar yaşadı. Şavşat- Ardahan kara yolu Sahara geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.