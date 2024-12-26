Artvin'de zorlu kış şartlarında hayvanlar için ot taşıma mücadelesi

ARTVİN - Artvin'de köylüler, yoğun kar altında 5 kilometre yürüyerek hayvanları için ot taşıdı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Serinsu Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Yılmaz (26), yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir mücadeleye girişti. Kar kalınlığının ulaşımı imkansız hale getirdiği bölgede, köylüler yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıkoç mezrasına yaya olarak giderek hayvanları için ot taşıdı.

Mezra Yolunun Bir Kısmı Açıldı, Gerisi Yaya Aşıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıkoç mezrasına giden yolun sadece bir kısmı İlçe Özel İdare ekiplerince açılabildi. Köylüler, araçlarıyla gidebildikleri noktaya kadar ilerledikten sonra kalan mesafeyi yaya olarak kat etti. Mezrada bulunan merekten yaklaşık bir ton otu komşularının yardımıyla çıkararak brandalara sardılar ve kar üzerinde sürükleyerek kamyonetlerine taşıdılar.