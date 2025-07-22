Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 137 gram skunk, 15 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu Arhavi ilçesi Kale Mahallesi Balıkçı barınakları mevkisinde G.T (30) ile M.G'nin (27) üstlerinde ve eşyalarının bulunduğu barınakta arama yapıldı.

Aramada 137 gram skunk, 15 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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