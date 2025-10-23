Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Dereiçi köyünde yapılan aramada 1 kilo 215 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dereiçi köyünde 2 şüphelinin evinde arama yapıldı.
Şüphelilerden O.M'nin evinde 1 kilo 215 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 21 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel