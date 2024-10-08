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Artvin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, su birikintileri ve heyelanlara neden oldu. Hopa'da meydana gelen heyelan 6 aracın hasar görmesine yol açarken, hastaneyi su baskınları da etkiledi.

ARTVİN'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde sağanak etkili oldu. Su birikintileri oluşan yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, sitenin alt kısmında park halindeki 6 araç ve 1 motosiklete zarar verdi.

Doğu Karadeniz'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı vermesinin ardından kente öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Etkili olan sağanak, özellikle Arhavi ve Hopa ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçelerde bazı noktalarda mazgalların taşmasıyla su taşkınları yaşandı. Kısa sürede göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

HOPA'DA HEYELAN; 6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda da ulaşım aksarken, Hopa ilçesine bağlı Ortahopa Mahallesi'nde 120 hanelik bir sitenin arka yamacında da heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ile toprak yığını, sitenin alt kısmında yer alan otoparkta, park halindeki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

İlçede aralıklarla süren yağış nedeniyle Hopa Devlet Hastanesi de su baskınına maruz kaldı. Acil servis girişinde oluşan su baskınlarına, hastane personelleri müdahale ederek, suyu tahliye etmeye çalıştı.

HABER: Nurbay USTA - KAMERA: HOPA (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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