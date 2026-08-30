Artvin'de Sağanak Hayatı Felç Etti

Artvin'de etkili olan gök gürültülü sağanak, taşkın, su baskını ve heyelanlara neden oldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle rögar ve su kanallarının tıkanması sonucu bazı cadde ve sokakları su bastı.

Taşkın sularının sürüklediği taş, çöp ve çeşitli malzemeler yollara savruldu. Suların çekildiği bölgelerde çamur ve balçık birikintileri oluştu.

Artvin Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle tıkanan kanalların açılması ve çamurla kaplanan yollarda temizlik yapılması için çalışma başlattı.

Yağışın sürdüğü kent merkezinde bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

Öte yandan Artvin-Yusufeli ve Artvin-Şavşat kara yolları ile bazı köy yollarında heyelan meydana geldiği, bu nedenle ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi.

Kaynak: AA