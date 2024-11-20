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Artvin'de 'Orta Çağ'dan Günümüze Mabetler' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Artvin'de 'Orta Çağ'dan Günümüze Mabetler' Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Artvin Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, farklı yüzyıllarda inşa edilen cami ve kiliselere ait 34 fotoğraf sergilendi. Vali Turan Ergün, serginin kültürel varlıkların tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Artvin'de "Orta Çağ'dan Günümüze Mabetler" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Artvin Müze Müdürlüğünce Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışını yapan Vali Turan Ergün, kentte farklı yüzyıllarda inşa edilen cami ve kiliselere ait 34 fotoğrafı inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ergün, serginin kültürel varlıkların tanıtımı adına çok önemli olduğunu belirterek, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Artvin Müze Müdürü Abdurrahman Aktaş da Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültürel Mirasın Geleceğe Aktarılması Projesi" kapsamında, kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması için farkındalığı oluşturmak ve korumacılık kültürünün yayılmasını sağlamak amacıyla etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Artvin'de zengin envantere sahip dini yapılarla ilgili fotoğraf sergisi oluşturduklarını ifade eden Aktaş, "Bilindiği üzere Artvin'de dini yapılar, bir dönemi kapsayan anıtsal kilise-manastır ve mükemmel yöresel mimariye sahip tarihi camilerimizdir. Atalarımızın mevcut kilise yapılarını yok etmeden camiye dönüştürerek kullanmaya devam etmesiyle bu zengin kültürel miras günümüze dek ulaşmıştır." dedi.

Aktaş, Artvin'in kadim geçmişine ait anıtsal kültür varlıklarına dikkati çekmek ve bu varlıkların korunması bilincini toplumda oluşturmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Orta Çağ'dan günümüze uzanan süreçte, bölgedeki dini yapılar, camiler, kiliseler ve manastırlar gibi önemli mabetlerin fotoğraflarını bir araya getirerek hem tarihsel mirasımızı gözler önüne serdik hem de bu eserlerin geleceğe taşınabilmesi için korunmalarının önemini vurguladık." diye konuştu.

Aktaş, serginin Artvin halkının ve ziyaretçilerin, tarihi mabetlere ilgisini artırarak bu eşsiz mirasın geleceğe taşınmasına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Gün boyu gezilebilecek serginin açılışına, İl Mili Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Kahraman Derece ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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