Üye Girişi
Haberler

Artvin'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları 3 kat arttı

Güncelleme:
Abone Ol

Artvin'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla 3 kat artarak, 21'e yükseldi. Küresel iklim değişikliği ve şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanlar artıyor. Prof. Dr. Ayberk Kaya, suların kaya kütlelerinin içine sızarak kaya düşmesine neden olduğunu belirtti. Kaya düşmelerine karşı önlemler alınıyor. Sürücülerin ve vatandaşların kaya düşmesi ihbar etmeleri gerektiği vurgulandı.

ARTVİN'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla 3 kat artarak, 21'e yükseldi. Özellikle kara yoluna akıp, sürücüleri korkutan kaya düşmelerin ilişkin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Prof. Dr. Ayberk Kaya, "Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerde tutarsızlık oluştu. Sular, kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelanlara neden oluyor. Heyelanla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. AFAD verilerine göre Artvin'de, heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla daha 2024'ün ilk ayı bitmeden 3 kat artıp, 21'e yükseldi. Kaya düşmelerine karşı devreye alınan endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor.

2023'TE KAYA DÜŞMESİYLE 7 HEYELAN OLDU

Heyelanlardaki artışı değerlendiren RTEÜ Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, "Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerde tutarsızlık oluştu. Sular, kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor. Yağışların artması ile bu olayların da yoğun şekilde gözlemlenmesi olasıdır. Artvin genelini dikkate alacak olursak; 2023 yılı içerisinde 5'i kaya düşmesiyle 7 heyelan olayı gözlemlenmiştir. Yağışların bu şekilde artması durumunda, bu olaylarında yoğun bir şekilde gözlemlenmesi olasıdır" diye konuştu.

'EN UFAK TAŞ DÜŞMESİ İHBAR EDİLMELİ'

Sürücü ve vatandaşları uyaran Prof. Dr. Kaya, "Vatandaşlarımızı ve sürücülerimizi şu konuda uyarabiliriz. Eğer bir kara yolunda ufak veya büyük çaplı kaya düşmesi olayı gözlemledilerse, hemen ilgili birime ivedilikle haber vermeleri gerekmektedir. Bu olayın akabinde daha büyük kaya düşme riskinin olması muhtemeldir. İlgili kurumlarımız, kaya düşmesi olaylarının gözlemlendiği arazilerde önlemler almaktadırlar. Genellikle çelik hasırlarla kaplama, askıda kalan ve düşme riski olan blokların profesyonel dağcılar tarafından temizlenmesi ya da hidrolik ekipmanlarla tıraşlanması, püskürtme betonlarla desteklenmesi, kaya cıvataları ile sabitlemesi şeklinde gerekli önlemler alınmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğu Karadeniz Artvin Ulaşım Çevre Doğal Afetler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title