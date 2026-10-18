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Artvin'de kamyonet yamaca çarpıp ters döndü, 2 kişi hafif yaralandı

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Artvin'de kamyonet yamaca çarpıp ters döndü, 2 kişi hafif yaralandı
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Artvin'de Atatepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında freni tutmayan kamyonet yol kenarındaki yamaca çarpıp takla atarak ters döndü; kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARTVİN'de freni tutmayınca yol kenarındaki yamaca çarparak takla atıp ters dönen kamyonetteki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Atatepe mevkisinde meydana geldi. Mezra yolundan kent merkezine giden Mustafa A. yönetimindeki 08 AL 856 plakalı kamyonet, freni tutmayınca kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yamaca çarpan kamyonet, takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ile yanındaki Mehmet E. hafif yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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