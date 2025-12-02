Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti
Artvin'de bariyerleri aşan kamyonet gece saatlerinde alt yola devrildi. Sabah yoldan geçenlerin fark ettiği kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün ehliyeti olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Artvin'de Ortaköy köyüne bağlı Hekimoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Hasan G'nin (41) kullandığı kamyonet, demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi.
SABAH YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ
Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, sürücü ve beraberindeki ağabeyi Yunus G. (51) ile akrabaları Hasan İ'nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan cenazeler, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
Öte yandan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel