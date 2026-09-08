Artvin'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürüyüş yapıldı

Artvin'de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen yürüyüşe katılanlar, Halitpaşa Camisi önünden Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Burada kurulan stantlarda, vatandaşlara tütün kullanımının zararları, bağımlılıkla ve diyabetle mücadele başlıklarında bilgi aktarıldı, nefes testi, boy-kilo endeksi ölçümü yapıldı.

Artvin Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, halk sağlığı hizmetlerinin temel amacının hastalıkları oluşmadan önlemek, toplumun sağlığını korumak ve hastanelerdeki yükü azaltmak olduğunu söyledi.

Arslan, sağlıklı yaşam için günlük fiziksel aktivitenin artırılması ve yeterli su tüketilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele, teknoloji bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü ifade eden Arslan, "Amacımız sağlıklı birey, dolayısıyla da sağlıklı toplum meydana getirmektir." dedi.

Kaynak: AA