Artvin'de Tünelde Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı

ARTVİN'de tünelde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi, yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Artvin- Erzurum kara yolunun 7'nci kilometresinde gerçekleşti. Tünelde seyreden Mehmet Şahin idaresindeki 08 DE 524 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz'ın kullandığı 08 ABB 956 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Şahin ile araçta bulunan yolcular Orhan B., Şenol A. ve Murat Ö., diğer araçta da sürücü ile yolcular Doğan Ü. ve Seçkin Ö., yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

