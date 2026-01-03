Haberler

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarında 4'üncü gün

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarında 4'üncü gün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İki çobanın cansız bedenine ulaşıldı, bir çoban içinse hâlâ iz arayışları sürmekte.

ARTVİN'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen ve 2 kişinin öldüğü çığın altında kalan çobanlardan Bülent Gezer için arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.

Ardanuç ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık bin 200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, çığ sonucu kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi. Aramaların 1'inci gününde besici Suat Temel ile 2'nci gününde de çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

HERHANGİ BİR İZ YOK

Havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle dün ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına bugün devam edildi. AFAD koordinasyonunda ekipler, çığ altındaki Zekeriya köyünün sakinlerinden Bülent Gezer için arama çalışmalarını 4'üncü günde de sürdürüyor. Yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda etkili olan çığ bölgesinde ekipler, kalınlığı yer yer 6 metreyi bulan beyaz örtü ile de mücadele ediyor. Ekipler, bölgede demir çubuklarla kontrol yapıp, kar küreyerek Gezer'e dair iz arıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleri ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Termal kameraların da kullanıldığı aramalarda, Bülent Gezer'e ait henüz bir ize ulaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

Görüntüler vahim: Venezuela'ya karadan da müdahale başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı