Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarında 4'üncü gün

ARTVİN'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen ve 2 kişinin öldüğü çığın altında kalan çobanlardan Bülent Gezer için arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.

Ardanuç ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık bin 200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, çığ sonucu kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi. Aramaların 1'inci gününde besici Suat Temel ile 2'nci gününde de çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

HERHANGİ BİR İZ YOK

Havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle dün ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına bugün devam edildi. AFAD koordinasyonunda ekipler, çığ altındaki Zekeriya köyünün sakinlerinden Bülent Gezer için arama çalışmalarını 4'üncü günde de sürdürüyor. Yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda etkili olan çığ bölgesinde ekipler, kalınlığı yer yer 6 metreyi bulan beyaz örtü ile de mücadele ediyor. Ekipler, bölgede demir çubuklarla kontrol yapıp, kar küreyerek Gezer'e dair iz arıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleri ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Termal kameraların da kullanıldığı aramalarda, Bülent Gezer'e ait henüz bir ize ulaşılamadı.