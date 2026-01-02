Haberler

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına yeniden başlandı

Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına yeniden başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı bulmak için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. Vali Turan Ergün, ekiplerin zorlu hava koşullarında çalıştığını belirterek, çığ riskinin sürekli değerlendirildiğini ifade etti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları sürüyor.

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına üçüncü günde devam edildiğini söyledi.

Çığ altında kalan ikinci kişinin cansız bedenine dün akşam ulaşıldığını hatırlatan Ergün, "Bir vatandaşımız daha var çığ altında, onu aramak için yine sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımız profesyonel ekiplerle çalışmalara başladılar." dedi.

Ergün, bölgede tipinin azaldığını ancak dün geceki yağış nedeniyle kar miktarının arttığını ifade ederek, "Bu durum da ulaşmayı, orada çalışmayı daha da zorlaştırdı." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin kayıt altına alınarak alana kontrollü şekilde gönderildiğini anlatan Ergün, şöyle devam etti:

"Bugün orada bizatihi aktif olarak çalışan 50 kişi var. Daha kontrollü çalışılmak zorunda bugün düne göre. Yorulan ekibi değiştiriyoruz. O şekilde aktif arkadaşlar ihtiyaç hissederse, burada hazır arkadaşlarımız var. Oradaki profesyonel ekip, çalışma grubunun başındaki arkadaşlar 'Buradaki kişi sayısı yeterli' diyor. Biz onun dediğine uyuyoruz şu anda. Çığ riski sürekli değerlendiriliyor. Çığ riskinin olması durumunda zaten oradaki arkadaşlar öyle bir şey hissettiklerinde çalışmayı durduracaklar."

Çığ 1 kilometrekarelik alanda etkili oldu

Çığın 1 kilometrekarelik alanda etkili olduğunu ve ilk gün kar kalınlığının 4,5 metre ölçüldüğünü dile getiren Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Kar kalınlığı şu an 6 metreyi geçiyor. Dün 6 metreden daha fazla bir karla mücadele ettiler. Arkadaşlarımızın sonda çubukları yetmiyor. Üstten biraz karı temizleyip daha sonra çubukla arayarak sertlik oluşan yerlerde çalışma, kazı yapıyorlar. Zaman zaman da koyun ölüleri çıkıyor, o da aslında zorluyor bizi."

AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma açık tutmak amacıyla kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine 31 Aralık'ta Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü.

Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok