Artvin Borçka'da Sel ve Heyelan Sonucu 21 Konut Boşaltıldı

ARTVİN'n Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasara ilişkin tespit çalışmaları sürüyor. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını belirterek, "Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir" dedi.

Borçka'da önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle İçkale Deresi'nin de taşması sonucu ilçenin Yeniyol Mahallesi'nde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi. Yeniyol Mahallesi'nde bulunan Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla kaplandı. Camide mahsur kalan cemaatin bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü. Park halindeki birçok araçta hasar meydana geldi. İlçede sel nedeniyle alt ve üst yapıda hasarlar oluştu.

HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR

İlçede sel sonrası oluşan çöp ve çamurun temizlenmesi için belediye ekiplerinin çalışması sürerken, birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bölgede sel için başlatılan hasar tespit çalışmalarına da devam edildi. Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka'da yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi. Açıklamalarda bulunan Ünsal, "Ekiplerimiz tarafından yapılan ilk tespitlere göre, Borçka ilçe merkezinde meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konut tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Ekiplerimizin ilçe merkezi ve köylerimizdeki tarama çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, Borçka ilçemizde herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" dedi.

Valilik koordinesinde yürütülen süreçte toplam 196 araç ve 286 personelin görev aldığını belirten Vali Ünsal, "Borçka ilçemizde meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle zarar gören iş yerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespitlerini yapmak üzere, ilgili kurumlarımızdan teşkil etmiş olduğumuz ekiplerimiz alanda çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz genelinde şu an itibariyle yağışlar kesilmiş olup, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar, ilgili kurumlarımız tarafından değerlendirilerek, gereği yapılmaktadır. İlimizde yoğun yağışın başladığı ilk andan itibaren, valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımız teyakkuza geçirilerek, çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir" diye konuştu.