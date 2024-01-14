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Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP'nin ön seçim yapmamasını eleştirdi

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Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, CHP'nin Artvin'de aday belirlemek için ön seçim yapmamasını eleştirdi. Elçin, kentteki bir otelin düğün salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcılara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık için ön seçime ilişkin konuşmalarının yer aldığı görüntüyü izleten Elçin, Artvin'de neden ön seçim yapılmadığını sordu.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi CHP'nin Artvin'de aday belirlemek için ön seçim yapmamasını eleştirdi.

Elçin, kentteki bir otelin düğün salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcılara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık için ön seçime ilişkin konuşmalarının yer aldığı görüntüyü izleten Elçin, Artvin'de neden ön seçim yapılmadığını sordu.

Mensubu olduğu siyasi partinin, söyledikleri ile yaptıkları arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle Artvin'i bir kaosa sürüklediğini savunan Elçin, şunları söyledi:

"Aday adayları olarak ön seçim istedik. Merkez ilçe yönetim kurulu karar alarak ön seçim istedi, il yönetim kurulu Artvin merkezde ön seçim yapılması için karar aldı, bu kararlar genel merkeze iletildi. Ardanuç, Şavşat ve Kemalpaşa'da ön seçim kararı alındı ve yapıldı. Artvin merkezde neden yapılmadı? Bunun sebebini, her nedense il ve ilçe yönetimleri de benim gibi bilmemekteler."

Toplantıya katılanlara hitap eden Elçin, "Ben sizlerin destekleriyle 7/24 bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışarak onurumla şerefimle çok iyi belediyecilik yaptığıma inanıyorum. Yani sizler beni mahcup etmediniz, ben de sizleri mahcup etmedim." dedi.

Katılımcıların görüşlerinin alındığı toplantı sonunda, "İYİ Parti'den aday ol", "Bağımsız aday ol", "Aday olma" gibi seçeneklerin bulunduğu kağıtlar dağıtıldı.

Katılımcılar, diledikleri şıkkı işaretledikleri kağıtları salonda kurulan sandıklara attı.

Öte yandan CHP'nin Artvin'de belediye başkan adayının Bilgehan Erdem olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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