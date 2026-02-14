Haberler

Mardin'de tarihi ilçedeki çukurlu yollar için sürücülerden suç duyurusu

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde altyapı çalışmaları sonrası asfaltlanmayan yollar, sürücülerin araçlarında hasar meydana getirdi. Şikayetçi olan vatandaşlar, Artuklu Belediyesi'ne suç duyurusunda bulundu.

MARDİN'in tarihi ilçesi Artuklu'da uzun süreden beri devam eden altyapı çalışmaları sonrası asfalt dökülmeyen yollarda oluşan çukurlara araçlarıyla girerek mağdur olan sürücüler, suç duyurusunda bulundu.

Artuklu'da özellikle Yenişehir ve 13 Mart mahallelerinde altyapı çalışmaları sonrası asfaltlanmayan yollarda oluşan çukurlar, araç sürücülerini mağdur etti. Çukurlar yüzünden araçlarında arızalar meydana geldiğini, lastiklerinin patladığını ve jantlarının kırıldığını belirten sürücüler, avukatları aracılığıyla Artuklu Belediyesi başta olmak üzere sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BÜTÜN ESNAF ŞİKAYETÇİ BU DURUMDAN

Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusu yapan Muharrem Sümer, "Geçen hafta talihsiz bir olay geldi başıma. Buradan geçince bir araba karşıma geldi. Neredeyse kaza geçirecektik. İstemsizce çukura girdim ve girdiğim çukurda 2 lastiğim patladı. Jantım yarıldı. Jantıma lehim yapmak zorunda kaldım ve bu yüzden bu yollardan dolayı arabamı satmayı düşünüyorum. Çünkü burada araba kullanılacağını düşünmüyorum. Yolları zaten görüyorsunuz, her taraf çukur, resmen yarım metreye kadar inen çukurlar var yollarda ve şehrin hepsinde bu böyle. Sadece bir yerde değil, şehrin hepsinde bu şekilde çukurlar var. Biz bundan rahatsızız ve buna bir el atılmasını istiyoruz. Çok sorun yaşıyoruz çünkü. Bir değil, iki değil bütün esnaf şikayetçi bu durumdan. Destek bekliyoruz. Umarım sesimiz duyulur" dedi.

'MÜVEKKİLİM YOLDAKİ ÇUKURDAN DOLAYI KAZA RİSKİ YAŞADI'

Artuklu Belediyesi hakkında, 'Görevi kötüye kullanma ve ihmal' nedeniyle suç duyurusunda bulunan Avukat Gurbet Bilbay, bozuk yolların Mardin'in kanayan yarası haline geldiğini söyledi. Bilbay, çok sayıda mağdurun kendilerine ulaştığını ifade ederek, "Her yer çukur ve bundan dolayı çok sayıda mağdur olanlar bize ulaştı. En son müvekkilim yoldaki çukurdan dolayı kaza riski yaşadı. Burada kesinlikle bir ihmali hareketler var. Kazaya risk verecek hareketler var. Bir an önce yol çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Çünkü bununla alakalı bütün halkımız şikayetçi. Maalesef bütün yollarda çukurluklar var ve insanlar hiçbir şekilde rahat hareket edemiyor. Tekerleri patlıyor ve kaza riski oluyor. Bununla alakalı da biz suç duyurusunda bulunduk. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Bu çukurların yaşattığı mağduriyetten dolayı Artuklu Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Artuklu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin yakından takip edildiği ve sürecin hassasiyetle ele alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu yolların Artuklu Belediyesi sorumluluk alanında bulunduğu ancak Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MARSU tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapıldığı belirtildi. Mevzuat gereği, altyapı çalışması yapan kurumun bozulan yolları eski haline getirmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Açıklamada, sorumluluk tartışmalarından bağımsız olarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sahada çalışmalar yürütüldüğü, ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüldüğünü ifade edildi.

Ayrıca, Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, geçici yama çalışmalarına başlandığı, havaların ısınmasıyla birlikte altyapı nedeniyle bozulan tüm yollarda kapsamlı yenileme çalışmalarının ivedilikle başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
