Artova'da Jandarma Personeline Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi Verildi
Tokat'ın Artova ilçesinde, Yeşilay Tokat Şubesi tarafından jandarma personeline teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi. Eğitimler, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Tokat'ın Artova ilçesinde Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri tarafından jandarma personeli bilgilendirildi.
Artova İlçe Jandarma Komutanlığında jandarma personeline, Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında eğitim verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü TBM Formatörü Psikolog Nesrin Uzun'un verdiği eğitimde teknoloji bağımlılığı anlatıldı.
Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel