Artova'da Jandarma Personeline Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi Verildi

Tokat'ın Artova ilçesinde, Yeşilay Tokat Şubesi tarafından jandarma personeline teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi. Eğitimler, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü TBM Formatörü Psikolog Nesrin Uzun'un verdiği eğitimde teknoloji bağımlılığı anlatıldı.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
