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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Ankara 2 No'lu Şubesi Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Ankara 2 No'lu Şubesi Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, KİT'lerde çalışan işçilere kadro sözü verirken taşeron işçiliğe karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimini kınadı ve Gazze'ye yönelik filo çağrısı yaptı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "KİT'lerde çalışan arkadaşlarımızın kadroları analarının ak sütü gibi helaldir. Onları almak için de hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası'nda düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Şubenin üyelerinin büyük çoğunluğunu kamuda taşeron şirketlerde çalışanların oluşturduğunu belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Onlara söz verdik. Nasıl ki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi 10 yıla yakın mücadeleyle sonuçlandırdık ve bugün kamuda, belediyelerde taşeron şirketlerin yerine belediye şirketleri ve kamu çalışanları oldular, inşallah KİT'lerde çalışan arkadaşlarımızın da kadroları analarının ak sütü gibi helaldir. Onları almak için de hep birlikte mücadele edeceğiz."

Arslan, Türkiye'de 16 milyon sigortalı işçi olduğuna işaret ederek, "Sadece yaklaşık 1 milyonuna sahibiz. Diğer konfederasyonların hepsini toplasak 2,5 milyon yapıyor. 14 milyon sendikasız işçi var. Gerisi nerede? Neden iş kolumuzdaki sendika üyeliklerinde barajı geçecek sayıda kalıyoruz? Niye diğer kalanları üye yapmak için mücadele etmiyoruz? Ediyorsak niye başaramıyoruz?" diye konuştu.

Üye sayılarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Arslan, HAK-İŞ'in gücünün, Türkiye'nin gücü olduğunu söyledi.

" 15 Temmuz, bu ülkenin geleceğinin yok edilmesidir"

Arslan, 2 gün önce 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı olduğunu anımsatarak, 15 Temmuz'un, Türkiye'de daha önce yaşanan darbeler arasında "en karanlığı" ve "en tehlikelisi" olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Arslan, "Çünkü 15 Temmuz, bu ülkenin geleceğini, cumhuriyetini, demokrasimizi, millet iradesini, millete ait bütün müktesebatımızı, bütün değerlerimizi yerle bir etmek isteyen, NATO'nun ve ABD'nin bir kısım mahfillerinde yetiştirilmiş hainler aracılığıyla Türkiye'yi işgal girişimidir." dedi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak için sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve gönüllülerce oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na katıldığını ancak İsrail güçlerinin alıkoymasından dolayı Gazze'ye ulaşamadığını anlatan Arslan, "Ama bir şeyi gördük. Eğer Sumud büyürse bu katil sürüleri mutlaka yenilecektir. Onun için yeni Sumudlar geliyor, 100 gemi değil 500 gemiyle, 500 aktivist değil 5 bin aktivistle. Akdeniz'i bunlara dar edeceğiz. Başka çare yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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