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Arsiyan Yaylası yüzen adaları ve gölleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

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Artvin'in Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırındaki Arsiyan Yaylası, yüzen adaları, gölleri ve eşsiz manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Gürcistan sınırında bulunan Arsiyan Yaylası, yüzen adaları, irili ufaklı gölleri, buz gibi suları ve rengarenk çiçekleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

"Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Arsiyan Yaylası, trekking parkurları, geniş çayırları ve eşsiz manzaralarıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 600 ile 3 bin 500 metre yükseklikte yer alan yaylada yaklaşık 20 göl bulunuyor.

Yüzen Adalar Gölü'ndeki adacıkların rüzgarın etkisiyle yer değiştirmesi ziyaretçilerin ilgisini çekerken, efsanelere konu olan Boğa Gölü ve Kız Gölü de bölgenin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Zorlu ulaşım koşulları nedeniyle özellikle safari tutkunlarının tercih ettiği Arsiyan Yaylası, yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

"Arsiyan Yaylası, Türkiye'de gördüğüm en etkileyici yerlerden biri"

Yaylayı ziyaret eden Çağrı Özakın, bölgenin doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini belirterek, Arsiyan Yaylası'nın Türkiye'de gördüğü en etkileyici yerlerden biri olduğunu söyledi.

Arhavi, Borçka ve Şavşat Karagöl'ü gezdikten sonra Arsiyan Yaylası'na ulaştıklarını anlatan Özakın, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki Yüzen Adalar mevkisinde karşılaştıkları manzaranın kendilerini hayran bıraktığını ifade etti.

Özakın, göllerin oluşturduğu doğal güzelliğin ve yaylanın sessizliğinin kendilerine huzur verdiğine işaret ederek, "Çiçekler, kuş sesleri, göller ve her yerden akan sular insana büyük bir huzur veriyor. Hava çok temiz. Yaklaşık beş saat uyudum ama kendimi son derece dinç hissediyorum." dedi.

Artvin halkının misafirperverliğine de dikkati çeken Özakın, tatillerinin çok güzel geçtiğini kaydetti.

"Arsiyan Yaylası'nın doğal güzelliklerinden çok etkilendim"

Ceren Özakın da ilk kez bu kadar yüksek rakımlı bir yaylada bulunduğunu belirterek, Arsiyan Yaylası'nın doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini ifade etti.

Doğu Karadeniz turu kapsamında Arsiyan Yaylası'na geldiklerini aktaran Özakın, "Gölleri olsun, havası olsun her şey muazzam. İnsanlarına da bayıldım. Duygularımın tarifi yok. Burada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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