Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk son yolculuğuna uğurlandı

Aroma A.Ş. ile Friterm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk, dün sabah saatlerinde geçirdiği ağır grip sebebiyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Duruk için Ataköy Ömer Duruk Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun bir katılımın olduğu cenaze töreninde Duruk'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.Kılınan cenaze namazının ardından Duruk'un cenazesi Antalya Akseki'de aile kabristanına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Aroma A.Ş. ile Friterm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk geçirdiği soğuk algınlığı ve ağır grip nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Duruk için İstanbul Ataköy Ömer Duruk Cami'sinde düzenlenen törende ailesi taziyeleri kabul etti. Törene Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duruk'un cenazesi yarın ikindi namazına mütakip Antalya Akseki'de aile mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

"ÜLKESİ İÇİN HER ŞEYİNİ FEDA ETMEYE HAZIR BİR İNSANDI"

Merhum Ali Metin Duruk'un kardeşi Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, "Çok değerli bir insandı. Doğaya tabiata insanlara saygılıydı. Irk, din ayrımı yapamayan bir kişiydi. Vatanı ve ülkesi için her şeyini feda etmeye hazır bir insandı" dedi.

"BUGÜN AİLE OLARAK SADECE BİZ AĞLAMIYORUZ HERKES AĞLIYOR"

Kuzeni Figen Aybars, "Bugün doğa, canlılar, hayvanlar, iş adamları, işçiler öksüz kaldı. Bugün tüm canlılar üzgün ve ağlıyorlar. En önemlisi memleket sevdalısı Akseki'miz öksüz kaldı. Her şeyini canını, varlığını canlılar için insanlar için harcayan Metin ağabeyimin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Bugün aile olarak sadece biz ağlamıyoruz, herkes ağlıyor. Çok sevgi dolu bir insandı. O sevgisini bütün canlılara verdi. Bugün herkes ağlıyor" diye konuştu.

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYIP"

Bir diğer kuzeni Atilla Duruk da cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Sadece aile için değil Akseki için, Türkiye için, insanlık için, hepimiz için çok önemli bir kayıp. Hepimizin hayranı olduğu çok yönlü örnek alınabilecek bir insandı. İş hayatında tüm sosyal STK'larda görev alır, herkese yardımcı olurdu. Hepimizin örnek aldığı bir insandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum Türkiye için çok büyük bir kayıp. Belki Türkiye en önemli bir insanını kaybetti yani bu kadar olur. Çok üzgünüz. Onun başlattığı projeler vardı Akseki için. Öğrenciler için TEMA'da görevi vardı. Onun dışında kadın kooperatifleri kurulmuştu. Akseki'nin her şeyinde imzası vardı. Kendi işinden çok toplumsal konularla ilgiliydi. Kendi parası için değil insanlık için çalışan birisiydi. Bir kişi yok ki onun hakkında kötü konuşabilsin yani o kadar mükemmel bir insandı" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ÇOK BÜYÜK BİR ADAMI ÇOK BÜYÜK BİR HAYIRSEVERİ KAYBETTİ"

Duruk'un dayısının oğlu Mehmet Makineci ise "Bizim çocukluğumuz beraber geçti. Bizim ağabeyimizdi. Çok başarılı işler yaptı. Çok hayırseverdi. Aniden böyle olunca bizim kaybımız değil Akseki'nin ve insanlığın kaybı oldu. İnsanlık çok büyük bir adamı çok büyük bir hayırseveri kaybetti. Hala şoktayız. Bu kalabalık onun eseridir. Ona olan sevgidir bunun parayla pulla alakası yok tamamen yaşam tarzıyla alakalı bir durumdur. Paraya servete hiç değer vermezdi ama insanlığa çok değer verdi" dedi.

ALİ METİN DURUK KİMDİR?

Ali Metin Duruk, 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1972 yılında Alarko'da çalışma hayatına başlamıştır.

1975 yılında serbest çalışma hayatına başlayan Duruk, kurduğu Friterm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini, Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İREKS A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Duruk İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Friterm A.Ş. olarak Etik İtibar Derneği Kurucu Üyesi de olan Duruk, TEİD Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı'nın (ISKAV) kuruluşunda görev alan Duruk, bu dernek ve kuruluşların Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. TMMOB-MMO'da çeşitli dönemlerde Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri yanında Merkez Saymanlığı görevini yürütmüştür.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruşlarında görev alan Duruk, İSO Meslek Komitesi Başkanlığı, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcılığını, İSİB İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcılığı, ISKAV Başkan Yardımcılığını yürütmüştür. MMO Teknik Komisyon ve Tesisat Dergisi Yayın Kurulunda görev yapmış olan Duruk, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesiydi.